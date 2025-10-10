Ученые рассказали, как удалось рассмотреть центр Млечного Пути

Российские ученые стали первыми в мире, кому удалось разглядеть центр галактики Млечный Путь. Невероятное открытие сделали с помощью телескопа, установленного на орбитальной обсерватории. Находку обнаружили в 1,5 миллиона километров от Земли.

Для обывателя центр нашей Галактики выглядит как набор разноцветных точек. Но именно таким ученые впервые увидели за всю историю исследований центр Млечного Пути. Такое открытие сделали российские специалисты. Это удалось благодаря телескопу ART-XC имени Михаила Павлинского - первому зеркальному рентгеновскому аппарату, созданному в России. Именно он помог заглянуть туда, куда не проходит обычный свет - в сердце Галактики.

«Телескоп обследовал центр нашей Галактики и построил широкоугольную карту этой области Галактики - так называемый центральный звездный диск. Это агломерация (скопление. - Прим. ред.) звезд, которая находится в центре нашего Млечного Пути с достаточно хорошим покрытием, что позволило оценить его свойства», - рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Роман Кривонос.

Ученые буквально «очистили» изображение от постороннего света, чтобы рассмотреть главное - слабое рентгеновское излучение звездного диска. Специалисты сравнивают его с пчелиным роем, только состоит он из сотен тысяч звезд. Во время исследования выяснили, что в рентгеновском диапазоне он излучает энергии в три раза выше, чем по всей Галактике. Открытие стало возможным благодаря уникальным характеристикам телескопа и платформе «Навигатор», созданной в НПО Лавочкина.

«Эта платформа позволяет проводить не только точечные наблюдения, но и в режиме сканирования наблюдать все небо, что мы и делаем. Либо наблюдать крупные участки сферы в режиме сканирования, когда телескоп ходит змейкой», - рассказал член-корреспондент РАН, профессор РАН, заведующий отделом, научный руководитель телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского Александр Лутовинов.

Телескоп установлен на российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Космический аппарат запустили шесть лет назад с космодрома Байконур. Работает в полутора миллионах километров от Земли. На Землю данные поступают напрямую для анализа, который занимает годы.

Впервые полученные изображения центрального звездного диска нашей Галактики помогут понять, как эволюционируют звезды и компактные объекты в самом сердце Млечного Пути. Загадка центра Галактики постепенно раскрывается, и еще один ключ к ней нашли наши ученые.