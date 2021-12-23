Более сотни планет-изгоев открыли в Млечном Пути

От 70 до 170 кандидатов в планеты-сироты обнаружили астрономы в ближайшей к Солнцу звездной ассоциации Верхнего Скорпиона. Небесные тела свободно перемещаются в космосе, а не вращаются вокруг конкретных звезд. Открытие сделали при помощи телескопов Европейской южной обсерватории. Ученые проанализировали данные устройств за последние 20 лет.

Планетами-сиротами называют тела планетарной массы (до 13 масс Юпитера), которые находятся в межзвездном пространстве, но при этом не связаны гравитационно со звездой или коричневым карликом, пишет Nature Astronomy.