Астрономы сфотографировали умирающую звезду за пределами Млечного Пути

Впервые в мире чилийские астрономы получили увеличенное изображение умирающей звезды за пределами Млечного Пути. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).

Отмечается, что звезда WOH G64 находится на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли. Она расположена в Большом Магеллановом Облаке - галактике-спутнике Млечного Пути.

«Новые наблюдения показывают выбрасывающую газ и пыль звезду на последних стадиях перед тем, как она станет сверхновой», - отметили в ESO.

Напомним, накануне Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые детальные снимки поверхности Солнца. Изображения сделаны с помощью космического аппарата Solar Orbiter.