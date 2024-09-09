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Киев отозвал посла из Грузии из-за «непонимания реалий»

Ранее сообщалось о серии увольнений в правительстве Украины. Среди отстраненных также оказался бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
Глеб Владовский 2024-09-09 06:44:49
© Фото: Friedemann Kohler dpa Globallookpress

Киев отозвал временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Об этом сообщил в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига.

«(Внесено представление - Прим. ред.) о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)», - цитирует заявление дипломата агентство Life.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский провел серию увольнений политиков в стране. Среди покинувших свои должности был и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство Киева посыпалось.

#в стране и мире #Украина #Грузия #мид украины #отзыв посла #посол Украины
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