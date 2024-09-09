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Армия Израиля остановила колонну ООН из-за разведданных о палестинцах

Армия обороны Израиля остановила колонну ООН из-за подозрения в перевозке разыскиваемых палестинцев.
Марина Крижановская 2024-09-09 23:23:06
© Фото: Mohammed Nasser Keystone Press Agency Globallookpress

На севере сектора Газа израильская армия остановила колонну Организации Объединенных Наций (ООН). Как сообщает RT со ссылкой на американский телеканал, это было вызвано проверкой из-за подозрения в перевозке там разыскиваемых палестинцев.

«Подчеркивается, что конвой не участвовал в перевозке вакцин от полиомиелита. По данным властей, "инцидент еще не исчерпан"», - указало СМИ.

Также уточняется , что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали колонну для допроса подозреваемых после получения разведывательной информации, что якобы в одном из транспортных средств могут находиться несколько подозреваемых.

Вечером 9 сентября стало известно о требовании ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) остановить кровопролитие в секторе Газа, полностью прекратить огонь и военную операцию и снять блокаду в отношении анклава. Под документом подписались шесть министров иностранных дел стран Персидского залива.

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #колонна оон #армия обороны Израиля
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