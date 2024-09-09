Армия Израиля остановила колонну ООН из-за разведданных о палестинцах

На севере сектора Газа израильская армия остановила колонну Организации Объединенных Наций (ООН). Как сообщает RT со ссылкой на американский телеканал, это было вызвано проверкой из-за подозрения в перевозке там разыскиваемых палестинцев.

«Подчеркивается, что конвой не участвовал в перевозке вакцин от полиомиелита. По данным властей, "инцидент еще не исчерпан"», - указало СМИ.

Также уточняется , что военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали колонну для допроса подозреваемых после получения разведывательной информации, что якобы в одном из транспортных средств могут находиться несколько подозреваемых.

Вечером 9 сентября стало известно о требовании ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) остановить кровопролитие в секторе Газа, полностью прекратить огонь и военную операцию и снять блокаду в отношении анклава. Под документом подписались шесть министров иностранных дел стран Персидского залива.