Главы МИД стран Персидского залива потребовали остановить огонь в Газе

Главы Министерств иностранных дел шести стран Персидского залива потребовали остановить военную операцию Израиля в секторе Газа. Об этом следует из заявления по итогам совещания министров региона в Эр-Рияде.

«Совет министров осудил продолжение израильской агрессии в секторе Газа и убийства палестинских гражданских лиц, а также их насильственное перемещение», - сообщается в декларации, которая размещена на сайте Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В ней отмечается, что министры требуют полного прекращения огня и военной операции, а также снятия блокады в отношении анклава.

Министры также возложили на Израиль ответственность за «нападения на гражданских лиц», назвав их военными преступлениями.

Главы МИД также заявили, что действия Израиля самозащитой не являются.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Египет может быть согласен на частичный вывод войск ЦАХАЛ из Филадельфийского коридора.