Артудар уничтожил скопление врага в лесном массиве в Курской области

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской пехоты, которая укрылась в лесном массиве в приграничном районе Курской области.

Скопление живой силы врага при помощи средств воздушной разведки обнаружило одно из подразделений из состава группировки войск «Север».

Далее в дело вступили артиллеристы - они нанесли удар, уничтожив неприятеля.

Уничтожение мест временного размещения личного состава ВСУ фиксировалось в реальном времени российскими средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось об уничтожении в Курской области украинских боевиков расчетами артиллерийских орудий Д-30. Кроме этого, МО РФ показало боевую работу экипажей самоходок «Нона-С», также уничтоживших пехотинцев ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.