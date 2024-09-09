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Артудар уничтожил скопление врага в лесном массиве в Курской области

Противник спрятался среди деревьев, но был обнаружен разведчиками, которые и навели артиллерийский удар.
2024-09-09 14:31:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинской пехоты, которая укрылась в лесном массиве в приграничном районе Курской области. 

Скопление живой силы врага при помощи средств воздушной разведки обнаружило одно из подразделений из состава группировки войск «Север».

Далее в дело вступили артиллеристы - они нанесли удар, уничтожив неприятеля. 

Уничтожение мест временного размещения личного состава ВСУ фиксировалось в реальном времени российскими средствами объективного контроля. 

Ранее сообщалось об уничтожении в Курской области украинских боевиков расчетами артиллерийских орудий Д-30. Кроме этого, МО РФ показало боевую работу экипажей самоходок «Нона-С», также уничтоживших пехотинцев ВСУ

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #беспилотники #Курская область #Лесной массив
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