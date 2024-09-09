Расчеты Д-30 уничтожили украинских боевиков в Курской области

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» ударили по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры их работы.

Артиллеристы группировки войск «Север» каждый день уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. На видео расчеты Д-30 оборудовали закрытые огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ.

Стрельба из гаубиц ведется на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Работают артиллеристы вместе с расчетами БПЛА. Дроны-разведчики помогают обнаружить укрытия, технику и личный состав противника. Они же корректируют огонь.

Расчеты поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Ранее российские военнослужащие уничтожили бронированную машину Stryker в Курской области. Удар наносился барражирующим боеприпасом «Ланцет», кадры поражения показало МО РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.