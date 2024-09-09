МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты Д-30 уничтожили украинских боевиков в Курской области

На видео расчеты гаубиц Д-30 оборудовали позиции для уничтожения бронированных групп противника и нанесли удар.
2024-09-09 13:14:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» ударили по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны России показало кадры их работы.

Артиллеристы группировки войск «Север» каждый день уничтожают пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты ВСУ, а также укрепленные позиции противника. На видео расчеты Д-30 оборудовали закрытые огневые позиции для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ.

Стрельба из гаубиц ведется на дальности до 15 километров осколочно-фугасными боеприпасами. Работают артиллеристы вместе с расчетами БПЛА. Дроны-разведчики помогают обнаружить укрытия, технику и личный состав противника. Они же корректируют огонь.

Расчеты поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают и замаскировывают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Ранее российские военнослужащие уничтожили бронированную машину Stryker в Курской области. Удар наносился барражирующим боеприпасом «Ланцет», кадры поражения показало МО РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #гаубица #Курская область #ВСУ #д-30
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 