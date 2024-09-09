Экипажи «Нона-С» уничтожили в Курской области группу пехоты ВСУ

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» из состава ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры с боевой работы.

В ходе воздушной разведки военнослужащие выявили спрятанный в лесу украинский опорный пункт. Координаты опорника передали артиллеристам. Экипажи выдвинулись на позиции, прицелились и нанесли удар. Личный состав противника был уничтожен. Выполнив задачу, артиллеристы сменили позиции.

В описании к кадрам сказано, что стрельба ведется с использованием беспилотников. Камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий, а также позволяют корректировать огонь.

Артиллеристы ведут боевую работу в темное время суток, применяя приборы ночного видения и тепловизионную аппаратуру. Ночью российских бойцов сложнее обнаружить с воздуха, дроны противника залетают в район позиций наших десантников в дневное время.

Российские военные планомерно и уверенно выбивают противника из Курской области. Минобороны регулярно публикует кадры с результатами действий ВС РФ. Ранее ведомство показало, как штурмовики Су-25 нанесли авиаудар по живой силе и технике ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.