В России рассказали о попытках Киева сорвать региональные выборы

Украинские спецслужбы 8 сентября предприняли попытки сорвать региональные выборы в России. Известно, что в Комсомольске-на-Амуре распространили фейковую информацию о повестках, которые якобы раздают в пунктах голосования граждан на региональных выборах. Фейк быстро раскрыли - на распространенной фотографии устаревшая форма документа, а также не указаны данные комиссариата и отсутствует печать.

В Башкирии избирателей призывали портить бюллетени, голосуя против всех кандидатов. Фото испорченных бланков распространяли в Telegram. Позже выяснилось, что изображения оказались архивными.

«Несколько часов назад появилась информация, что один сейф, где хранятся бюллетени, на одном из участков в Санкт-Петербурге открывается с другой стороны... Это абсолютный фейк», - рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Бойцы украинского ЦИПСО опубликовали два фальшивых видео о ходе региональных выборов в России. На одном из них глава избиркома Севастополя Нина Фаустова якобы рассказывает о низкой явке на выборы и росте недовольства граждан властями. На другом видео глава избиркома Крыма Михаил Малышев якобы говорит о нелегитимности процедуры голосования. Российские специалисты выяснили, что на оригинальное видео наложили ложную аудиодорожку.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что провокации со стороны Украины не повлияли на итог регионального голосования. Во временной рабочей группе по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщили, что выборы в России прошли без нарушений.

Глав 21-го региона, назначенных ранее президентом, переизбрали на посты. Максимальная явка на участки избирателей была отмечена в Башкортостане, Кемеровской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, а также в Биробиджане и Владикавказе.