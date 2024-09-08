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СПЧ сообщил, что выборы в России прошли без нарушений

Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека указала, что выборы в различных российских субъектах состоялись и прошли без серьезных нарушений.
Марина Крижановская 2024-09-08 23:42:25
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Завершился Единый день голосования и выборы по всей России, которые прошли без нарушений. Как отметили во временной рабочей группе по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), не было зафиксировано нарушений, которые смогли бы серьезно повлиять на результаты голосования.

«На основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», - приводит RT заявление МРГ Совета.

Кроме того, сообщается, что в полном соответствии с законом соблюдены избирательные права граждан и кандидатов.

Единый день голосования в России был назначен на 8 сентября. В это время проводились различные выборные кампании, например, довыборы в Госдуму, выборы 25 глав субъектов федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах и выборы на муниципальном уровне. 

В Москве с 6 по 8 сентября включительно выбирали депутатов Мосгордумы. Как сообщалось 6 сентября, президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов. Отдав свой голос в дистанционном формате, он подчеркнул, что формирование органов власти разного уровня важно для стабильности в российском государстве.

#в стране и мире #голосование #СПЧ #Единый день голосования #выборы-2024 #без нарушений
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