Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал победу на выборах главы города. Соответствующие данные опубликовали в ЦИК РФ.

Уточнятся, что после обработки 100% протоколов следует, что за кандидата от «Единой России» отдали голоса 895 307 человек - 59,80% избирателей. На втором месте расположился депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР. За него отдали 274 516 голосов (18,34%).

По словам председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 37,76%.

Ранее сообщалось, что в Курской области врио губернатора Алексей Смирнов одержал победу на выборах главы региона, набрав свыше 65% голосов.