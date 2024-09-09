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Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга

После обработки 100% протоколов следует, что за него отдали голоса 59,80% избирателей.
Глеб Владовский 2024-09-09 14:27:55
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одержал победу на выборах главы города. Соответствующие данные опубликовали в ЦИК РФ.

Уточнятся, что после обработки 100% протоколов следует, что за кандидата от «Единой России» отдали голоса 895 307 человек - 59,80% избирателей. На втором месте расположился депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР. За него отдали 274 516 голосов (18,34%).

По словам председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 37,76%.

Ранее сообщалось, что в Курской области врио губернатора Алексей Смирнов одержал победу на выборах главы региона, набрав свыше 65% голосов.

#в стране и мире #Санкт-Петебург #выборы губернатора #победа на выборах #александр белов
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