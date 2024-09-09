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Актер Писаренко рассказал, что Масляков стал крестным отцом для юмористов

К «Планете КВН» продолжают нести цветы после заявления о смерти Маслякова.
Услада Дубинина 2024-09-09 10:35:41
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Ведущий КВН Александр Масляков являлся крестным отцом для юмористов и актеров российского шоубизнеса, об этом «Звезде»  рассказал телеведущий Сергей Писаренко. 

«Он наш, как сказать, крестный отец, создатель, то есть человек, которому мы обязаны всем, что у нас есть!», - сказал актер.

Поклонники таланта Маслякова продолжают нести цветы к Московскому молодежному центру «Планета КВН». Международный союз КВН вечером 8 сентября сообщил о смерти бессменного лидера клуба веселых и находчивых Маслякова Александра Васильевича.

Масляков вел программу КВН с 1964 года. Во время закрытия клуба в 1972 году телеведущий на время приостановил свою деятельность. Возвращение на экраны произошло в 1986 году, когда было принято решение возобновить КВН. Александр Васильевич был единственным ведущим юмористической программы до 2022 года.

Талант и масштабы деятельности Маслякова неоднократно признавали на высшем государственном уровне. Президент России Владимир Путин в 2017 году вручил Александру Васильевичу орден за заслуги перед Отечеством.  

«Спасибо громадное миллионам молодых людей, которые своим энтузиазмом превратили созданную 55 лет назад затею-игру в настоящее неформальное молодежное движение, движение молодых, умных, веселых и позитивных людей», - сказал актер на вручении ордена.

Ранее постоянный член жюри КВН Юлий Гусман заявил «Звезде», что  дело Маслякова будет жить еще много лет

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