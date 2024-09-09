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ВВС Израиля атаковали Дамаск, Тартус, Хомс и Хаму

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли серию авиаударов по всей территории Сирии, атаковав столицу Дамаск, а также Хомс, Хаму и Тартус.
Марина Крижановская 2024-09-09 00:35:19
© Фото: © Monsef Memari XinHua Global Look Press

Израильская авиация атаковала сразу несколько провинций в Сирии. Сообщается об ударах в нескольких местах, включая Дамаск, Хомс, Хаму и Тартус. Сообщения об ударах появились в нескольких источниках в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Истребители ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. - Прим. ред.) нанесли удары по всей сирийской территории. К настоящему времени о взрывах стало известно в некоторых районах Дамаска, Тартуса и Хомса», - указал канал IsraelWarRoom.

Также появились первые видеокадры после ударов ЦАХАЛ. На опубликованных кадрах в полутьме видны обломки конструкций и бегущие люди.

Автор канала уточнил, что ВВС Израиля выпустили 15 ракет по различным целям в сирийской столице, а также Хомсе, Хаме и Тартусе. Большая часть из них упала. Не уточняется, есть ли пострадавшие или погибшие люди в результате нападения.

По информации RT, кроме этого, Израиль атаковал научно-исследовательский центр в провинции Хама.

Такие удары Израиля по соседней республике - не единичный случай. Третьего июня сообщалось о гибели не менее 17 человек под Алеппо из-за ударов ЦАХАЛ по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 километрах от Дамаска.

Одним из наиболее серьезных нападений на соседнее государство стало за последнее время стала бомбардировка генерального консульства Ирана в Сирии, из-за чего скончались семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе два высокопоставленных генерала. Генсек ООН Антониу Гутерреш и постпред РФ при ООН Василий Небензя осудили эту атаку.

#в стране и мире #сирия #Израиль #ЦАХАЛ #авиаудары в Сирии #ввс израиля
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