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Не менее 17 человек погибли под Алеппо из-за удара Израиля

ЦАХАЛ нанес удары по району Хайян, это привело к гибели как минимум 17 местных жителей.
Марина Крижановская 2024-06-03 06:28:01
© Фото: © Anas Alkharboutli dpa Global Look Press

По меньшей мере 17 человек погибли в Сирии в результате израильского удара по территории Сирии. Прежде Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по району Хайян, юго-восточнее Алеппо, расположенный в 360 километрах от Дамаска.

Как сообщает агентство Reuters, сработавшие системы противовоздушной обороны отразили некоторую часть ракет.

«Сирийские государственные СМИ со ссылкой на источник в военных кругах сообщили, что в понедельник в результате авиаудара Израиля по объектам в окрестностях сирийского города Алеппо погибли несколько человек», - указали репортеры.

В агентстве отметили, что это уже вторая зафиксированная атака на арабскую республику менее чем за неделю.

Обстрелы произошли ночью, что привело к многочисленным жертвам и материальному ущербу. Прежний удар Израиль нанес 29 мая по центральной части Сирии и по прибрежному городу Банияс. Тогда погиб ребенок, а также получили ранения не менее 10 мирных жителей.

#в стране и мире #сирия #алеппо #Израиль #ЦАХАЛ #атаки
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