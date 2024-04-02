Небензя обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Москва призывает международное сообщество осудить действия Израиля, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и неприкосновенность дипломатической собственности. Такое заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании СБ ООН, которое было созвано по инициативе российской стороны.

Дипломат также выразил надежду на то, что члены Совбеза всемирной организации дадут сегодня справедливую оценку действиям Тель-Авива в отношении иранского консульства в Дамаске, которое подверглось удару со стороны израильских ВВС.

Кроме того, Небензя отметил, что Россия возмущена фактом продолжающейся агрессии Израиля в секторе Газа, несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня.

Напомним, накануне самолеты ВВС Израиля ударили по кварталу Меззе на западе Дамаска. Целью стала вилла, которая находится вблизи консульства Ирана в Сирии. В квартале раздалось как минимум три взрыва. По последним данным, в результате удара погибли 11 человек, из них семеро - это иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, трое жертв являются сирийскими гражданами, еще один погибший - ливанец. В МИД России осудили атаку Израиля и назвали неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты.