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В США и Европе возник дефицит крабов и трески из-за антироссийских санкций

Напомним, что ввоз морепродуктов из России в США ограничен с марта 2022 года.
Глеб Владовский 2024-09-09 11:34:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Жители США и ряда стран Европы начали ощущать дефицит морепродуктов из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Отмечается, что с марта 2022 года Вашингтон ограничил ввоз из России лосося, минтая, крабов и трески. Но затем под санкции попали и продукты переработки. Причем это касается любой страны, если морепродукты были российского происхождения.

В материале также говорится, что несколько крупных американских компаний, специализировавшихся на поставках морепродуктов, в том числе из РФ, рискуют оказаться банкротами. В то время как у Москвы проблем с экспортом нет за счет увеличения поставок в Китай.

Ранее председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал «Звезде» чем чревато введение санкций Вашингтоном на морепродукты из РФ.

#в стране и мире #сша #Европа #санкции США #морепродукты #дефицит морепродуктов
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