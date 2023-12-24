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Глава Рыбного союза Панин предсказал подорожание лосося во всем мире из-за санкций

Ирина Елагина
10:46 24.12.2023
Более 60 процентов мирового объема лосося, минтая и краба добывают российские рыбаки, и запрет на импорт российской рыбы приведет к росту цен на мировом рынке.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ingram Images, Globallookpress
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Введение запрета на импорт российской рыбы и морепродуктов - лосося, минтая и краба - в США и страны Евросоюза вызвано стремлением Белого дома усилить влияние Америки на мировой рынок водных биологических ресурсов и приведет к значительному росту цен. Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал «Звезде» о подводных течениях новых экономических санкций в отношении России.

«США продолжают раскручивать санкционный маховик, используя его для достижения своих собственных экономических интересов, ограничивая, вопреки всем нормам ВТО, международную конкуренцию в интересах своих национальных компаний», - отметил эксперт.

Он обратил внимание на выбор водных биологических ресурсов, в отношении которых налагается запрет на импорт.

«Американские добытчики краба, лосося и минтая давно кричат о том, что российские рыбаки якобы демпингуют на мировых рынках, и американское правительство должно защитить американских рыбаков. На самом деле речь идет о желании крупнейших рыбодобывающих компаний повысить свои доходы, пользуясь политической ситуацией», - пояснил Панин.

Он напомнил, что под давлением США Евросоюз в ноябре 2023 года принял решение о том, что с 1 января 2024 года продукция из российских водных биологических ресурсов будет облагаться импортной пошлиной в размере 13,7 процента.

«Это делает нашу продукцию, и продукцию, произведенную из нашего сырья, неконкурентоспособной на европейском рынке. Фактически это эмбарго», - заявил глава Рыбного союза.

Он пояснил, что от новых санкций пострадают прежде всего потребители в США и ЕС.

«Россия добывает более 60 процентов мирового объема лосося, минтая и краба. Второе место по объему этих промысловых ресурсов занимают США, что собственно подтверждает тезис о нерыночной конкурентной борьбе, используя политическую ситуацию. Вот в этом вся хитрость. Без наших объемов этих ресурсов на американском и европейском рынках цены однозначно вырастут существенно», - подчеркнул Панин.

Глава Рыбного союза добавил, что потеря таких крупных и платежеспособных рынков как США и Европа - это серьезный вызов для российских рыбаков.

«Но будем развивать альтернативные рынки. Мы собственно давно это делаем. Это рынки Азии, Африки, Индонезии, Южной Америки ну и конечно, свой российский внутренний рынок. Рыба и морепродукты - это высоко востребованные белковые продукты на мировом рынке , и они точно не останутся без своего потребителя», - резюмировал Александр Панин.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил запрет на импорт российских морепродуктов.

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