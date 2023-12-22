Лосось и краб попали под запрет США на импорт рыбы из РФ с обработкой за рубежом

Российские лосось, треска, минтай и краб, которые были обработаны за рубежом, попали под запрет США на импорт из России.

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Соединенные Штаты запрещают импорт из России морепродуктов, которые проходили обработку в третьих странах. Американское Министерство финансов сообщило, что этот шаг предприняли в рамках указа президента Джо Байдена о правовом расширении санкций против России.

«Это (указ президента. - Прим. ред.) разрешает казначейству запрещать импорт продуктов, которые были обработаны или существенно преобразованы в третьих странах, таких как российские морепродукты...» - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также был составлен перечень рыбы и морепродуктов, которые подпадают под новый запрет. В него входят лосось, треска, минтай и краб и изделия из них.

Ранее в Великобритании ввели запрет на импорт российских алмазов. Кроме того, под рестрикции попали «вспомогательные услуги», связанные с металлами, а также товары двойного назначения, такие как автомобильные детали и электроника.