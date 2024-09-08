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ВСУ начали применять дроны с зажигательной смесью по рецепту нацистов

Боевики ВСУ начиняют свои беспилотники особой зажигательной смесью, которая способна нагреваться до 2,2 тысячи градусов.
Ян Брацкий 2024-09-08 07:41:03
© Фото: Ashley Chan Keystone Press Agency Global Look Press

Украинские боевики взяли на вооружение технологию нацистов времен Второй мировой войны и применяют беспилотники с расплавленным металлом. Об этом сообщает телеканал CNN.

В качестве начинки для боеприпасов ВСУ используют расплавленную смесь алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до 2,2 тысячи градусов Цельсия.

«(Термитная смесь - прим. ред.) была открыта немецким химиком... Военный потенциал стал очевидным, когда немцы начали сбрасывать начиненные ею бомбы на Великобританию во время Первой мировой войны», - говорится в материале.

Гитлеровская Германия также активно применяла зажигательные бомбы, которые сбрасывали бомбардировщики.

Телеканал отмечает, что киевский режим применяет «термитную» смесь вопреки предостережению ООН и правозащитников, которые неоднократно указывали на негуманность данного типа боеприпасов, которые наносят огромный ущерб окружающей среде.

То, что Украина применяет запрещенные во всем мире виды оружия давно не секрет. Делает это официальный Киев с молчаливого согласия своих западных покровителей. Ранее начальник РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что на Украину были доставлены около 500 тонн триэтаноламина. Вещество может использоваться для производства химического оружия. Смертельный компонент Украина закупает за рубежом. По мнению Кириллова, ВСУ также могут использовать химическое оружие для организации провокаций.

#РХБЗ #беспилотники #ВСУ #нацисты #термитная смесь
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