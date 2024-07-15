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РФ передаст ОЗХО документы, подтверждающие применение Киевом химоружия

Постпредство РФ обратило внимание на конкретные факты применения Киевом химического оружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке.
Игнат Далакян 2024-07-15 22:34:43
© Фото: Philipp Schulze dpa Globallookpress

Постпредство России передаст ОЗХО документы, подтверждающие применение Киевом химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

Он отметил, что постпредство обратило внимание на конкретные факты применения украинской стороной химического оружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке.

«Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО - Прим.ред.), разумеется», - цитирует РИА Новости Тарабрина.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские военнослужащие обнаружили под Авдеевкой лабораторию с отравляющими веществами. По его словам, она использовалась для производства веществ общеядовитого действия.

Кроме того, Кириллов заявлял, что ВСУ устраивали теракты с применением химоружия против российских политиков. Боевики использовали аналоги боевого вещества «Табун», которое применяли нацисты во времена Второй мировой войны.

#в стране и мире #Химическое оружие #Украина #Киев #ОЗХО #документы #Постпредство РФ
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