РФ передаст ОЗХО документы, подтверждающие применение Киевом химоружия

Постпредство России передаст ОЗХО документы, подтверждающие применение Киевом химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия, посол в Гааге Владимир Тарабрин.

Он отметил, что постпредство обратило внимание на конкретные факты применения украинской стороной химического оружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке.

«Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО - Прим.ред.), разумеется», - цитирует РИА Новости Тарабрина.

Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что российские военнослужащие обнаружили под Авдеевкой лабораторию с отравляющими веществами. По его словам, она использовалась для производства веществ общеядовитого действия.

Кроме того, Кириллов заявлял, что ВСУ устраивали теракты с применением химоружия против российских политиков. Боевики использовали аналоги боевого вещества «Табун», которое применяли нацисты во времена Второй мировой войны.