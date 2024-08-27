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На Украину поставили 500 тонн прекурсора химического оружия

Игорь Кириллов уточнил, что триэтаноламин может использоваться для производства азотистого иприта.
2024-08-27 11:31:46
© Фото: Christian Ohde, imageBROKER, Globallookpress © Видео: Минобороны РФ

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Киеву поставили около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для производства химического оружия. 

«Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», - отметил Кириллов на брифинге. 

Он уточнил, что только за июль этого года украинская компания «Реагент» закупила за рубежом более 160 тонн этого соединения. 

Игорь Кириллов подчеркнул, что в открытом доступе не имеется информации, которая подтверждает, что этот триэтаноламин не был использован в противоправных целях.

Также начальник войск РХБЗ заметил, что украинские боевики могут использовать химические боеприпасы для провокаций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Химическое оружие #Украина #игорь кириллов #триэтаноламин
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