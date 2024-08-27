На Украину поставили 500 тонн прекурсора химического оружия

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Киеву поставили около 500 тонн триэтаноламина. Он может использоваться для производства химического оружия.
«Речь идет о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта», - отметил Кириллов на брифинге.
Он уточнил, что только за июль этого года украинская компания «Реагент» закупила за рубежом более 160 тонн этого соединения.
Игорь Кириллов подчеркнул, что в открытом доступе не имеется информации, которая подтверждает, что этот триэтаноламин не был использован в противоправных целях.
Также начальник войск РХБЗ заметил, что украинские боевики могут использовать химические боеприпасы для провокаций.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»