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Захарова объяснила смысл вбросов про «дайверов-любителей» на «СП»

По ее словам, на Западе понимают, кто является главным бенефициаром, потому что есть свидетельства в виде записей заявлений американского руководства.
Ирина Егорова 2024-08-20 13:30:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вбросы о том, что взрыв «Северных потоков» организовали «дайверы-любители» — это попытка истинных заказчиков снять с себя ответственность, заявила Захарова в разговоре со «Звездой».

«Это информационная шелуха и есть классические фейки, дезинформация»,- сказала представитель МИД.

По ее словам, Россия всегда предупреждает международное сообщество на различных площадках об этом, в том числе в Совете безопасности ООН.

Ранее Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на украинского дайвера, которого подозревают в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

#Мария Захарова #Северный поток #газопровод #подрыв #наш эксклюзив
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