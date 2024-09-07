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Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест Мадуро

Буэнос-Айрес призвал арестовать и других руководителей правительства Венесуэлы.
Ирина Егорова 2024-09-07 01:59:59
© Фото: Jeampier Arguinzonesdpa, Global Look Press

Власти Аргентины обратились с просьбой в прокуратуру Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, Буэнос-Айрес призвал арестовать других руководителей правительства Венесуэлы, сообщает МИД Аргентины на своем официальном сайте.

Такая просьба была озвучена на фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения действий, которые можно рассматривать как преступления против человечности. 

Напомним, что 28 июля состоялись президентские выборы в Венесуэле. Национальный избирательный совет объявил о победе Николаса Мадуро с 51,2% голосов. После выборов в стране вспыхнули беспорядки. США назвали оппонента Мадуро Гонсалеса Уррутиа победителем президентских выборов в Венесуэле.

Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест бывшего кандидата от оппозиции на президентских выборах Гонсалеса, подозреваемого в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии.

#венесуэла #Николас Мадуро #Аргентина #арест #ордер
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