WSJ: Каир может согласиться на неполный отвод войск Израиля от границы

Египет может согласиться на частичный вывод израильских войск из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта на первом этапе соглашения о прекращении огня в регионе, однако запросил у США письменных гарантий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«ХАМАС и Египет хотят, чтобы Израиль покинул Филадельфийский коридор в секторе Газа до заключения перемирия; Израиль и США говорят “нет”», - пишет издание.

Сообщается, что власти Каира могут допустить присутствие израильтян на этой пограничной территории на первом этапе соглашения, однако требуют со стороны США гарантий того, что на втором этапе армия будет полностью выведена вне зависимости от результатов переговоров.

В связи с этим Египет запросил у США письменного подтверждения того, что вывод произойдет, и войска Израиля не вернутся к границе, а также гарантии прекращения боевых действий в регионе.

Напомним, 2 сентября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что страна не покинет Филадельфийский коридор, так как он имеет стратегическое значение в конфликте с ХАМАС. По его словам, контроль над этим участком приближает соглашение с палестинской группировкой об освобождении заложников.

Вопрос Филадельфийского коридора является ключевой темой в ходе переговоров о прекращении огня на Ближнем Востоке.