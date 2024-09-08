«Царь-мангал» вернулся в бой после 100 ударов дронов и из Javelin

Знаменитый танк Т-80, который получил прозвище «царь-мангал» за мощную защиту, выдержал попадание более 100 дронов, комплекса Javelin и других иностранных боеприпасов. Причем после ремонта грозная техника снова работает в зоне проведения спецоперации, рассказал специалист «Уралвагонзавода» в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж (“царь-мангала”) остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», - сказал эксперт.

Этот танк используется для помощи российским штурмовикам. Экипаж занимается тралением минных полей и прикрывает пехоту во время атак. Несмотря на уменьшенный обзор из-за металлических листов, танкисты отлично справляются с задачами.

Сетки «мангала» неоднократно спасают российские танки в зоне СВО. Металлические «козырьки» и решетки над башней не дают дронам взрываться в непосредственной близости от чувствительных частей машины.