Экипаж Т-80 построил «царь-мангал» с вентиляцией и походной койкой

Штурмовая группа 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота идет колонной на предельной скорости, поднимая клубы пыли. Впереди - танк, за ним - МТЛБ, многоцелевые транспортеры, оборудованные для перевозки пехоты.

Практически на ходу танк открывает огонь - обстреливает лесопосадку. Под надежным прикрытием бойцы десантируются и зачищают территорию.

«Танк идет впереди, простреливает, не дает врагу поднять голову. Мы этим пользуемся - внезапно, пока танк стреляет, пока они там залегли, подлетаем на технике и занимаем опорник», - рассказывает командир взвода с позывным «Кот».

Как правило, штурм занимает несколько минут. В ближнем бою противник особо не сопротивляется.

«В основном мобилизованные попадаются, которые не хотят воевать, которых насильно призвали в ряды ВСУ. Происходит сдача в плен украинских войск», - говорит «Кот».

Вопрос дополнительной защиты танка Т-80 решили радикально. Такие конструкции в зоне СВО называют «царь-мангал».

Так танк Т-80 выглядит внутри этой металлической скорлупы. Здесь установили решетки, чтобы танк немного продувался, цельные листы толщиной 8 миллиметров. А это походная кровать - можно отдохнуть между боевыми задачами.

«Крепко это все держится, работает отлично. Сколько катаемся - ничего не расшатывается, не разваливается», - говорит командир танка с позывным «Михей».

Командир результатом доволен. Обзор после такой модернизации боевой машины ограничен, но для штурмовых действий - то, что надо. Когда необходимо проломить линию обороны, основная угроза - противотанковые мины и FPV-дроны боевиков.

«Мы его используем для траления, разминируем минные поля. Едешь по прямой именно на лесополку, которую надо штурмовать, делая дорогу для пехоты. Огонь ведется в одну сторону в основном», - рассказывает «Михей».

Экипаж танка - добровольцы. «Михей» проходил срочную службу танкистом, работал строителем. В Забайкальском крае его ждут жена и шестеро детей.

«Нужно было пойти. По той простой причине, что мне не нравится то, что происходит. У меня дома семья и все такое, но тем не менее, я решился и пошел сюда», - рассказывает он.

Механик-водитель с позывным «Гор» признается: решался долго. С пожара в одесском Доме профсоюзов. Последней каплей стали зверские обстрелы Белгорода.

«Если за 9 километров бьют по мирным городам, гибнут дети - это не война, это терроризм. С этим необходимо бороться, мириться с этим нельзя, по моему убеждению», - говорит он.

Каждый штурм планируется с учетом данных воздушной разведки. А наши ударные дроны оказывают огневую поддержку. Неспроста у оператора БПЛА позывной - «Сокол». Замечает противника через любую маскировку.

«Встречал опорники, пулеметные расчеты с поддержкой FPV. Отрабатывали по ним быстрее, чем они по нашим парням», - рассказывает он.

Действовать скрытно или напролом, с одного или нескольких направлений - тактика меняется в зависимости от обстановки. Неизмененным остается результат. На Угледарском направлении штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продвигаются вперед, пока враг откатывается назад.