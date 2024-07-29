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Танкист рассказал, как сетки «мангала» спасли машину от дронов ВСУ

Танкисты «Южной» группировки войск уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении СВО.
2024-07-29 14:50:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир Т-80БВ с позывным Мороз рассказал, как антидроновые «мангалы», которые представляют собой металлические «козырьки» и решетки над башней, не раз спасали танк от дронов ВСУ.

«И сетка, и цепь помогает. Вот сетка от сброса "Бабы-яги", она кидает заряд от РПГ. С кумулятивной струей отодвигаем от башни, то есть если даже попадает и срабатывает, башне минимальный урон. Так, чуть броню подожжет. И FPVшка прилетала, и "Баба-яга" сбросы делала. Ну вот сетки "мангала" спасают. И очень даже неплохо», - поделился Мороз.

По словам танкиста, также по машине стреляли из минометов и артиллерийских орудий иностранного производства, но, к счастью, противник не попал в цель. Командир танка отметил, что дроны ВСУ постоянно следят за танком, поэтому очень важна маскировка.

«Опасно везде, стараемся по-серому ехать, потому что уже и "Баба-яга" не летает, и камикадзе еще не летает. То есть для "Бабы-яги" уже светловато получается, ее видно, она ночами сбросы делает, а FPVшки еще не видят. На них не особо дорогие камеры, видать, ставят, поэтому они по-белому летают. Поэтому надо проехать по-серому и быстренько замаскироваться», - добавил Мороз.

В Минобороны сообщили, что танкисты «Южной» группировки войск уничтожили позиции ВСУ на Донецком направлении. В описании к видео сказано, что цели поражаются  как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Огонь корректируется с помощью беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #дроны #МО РФ #Т-80БВ #СВО
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