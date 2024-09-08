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Песков ответил на вопрос о подготовке к прямой линии Путина

Ранее в Кремле заявили, что прямая линия президента этого года также будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Елизавета Кондрикова 2024-09-08 12:03:04
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами 2024 года еще не началась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим», - пообещал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Кремле объявили, что «итоговое» мероприятие состоится ближе к Новому году, оно так же, как и в прошлом году будет проводится с большой пресс-конференцией.

Напомним, в 2023 году прямая линия главы государства, также совмещенная с пресс-конференцией, прошла 14 декабря. Она продлилась четыре часа, в ходе которых президент ответил на 87 вопросов.

#Россия #прямая линия #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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