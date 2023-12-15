В стране и мире Четыре часа и 67 вопросов: как прошла прямая линия Путина Наталья Сергеева Какой запас прочности у нашей экономики, ведут ли запрет на аборты и почему дорожают яйца - все эти темы затрагивались в беседе с президентом. С чем еще обращались жители регионов к Владимиру Путину и какие вопросы получили - в материале «Звезды». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Западные санкции не смогли обрушить российскую экономику, начинает президент. Отмечает: запаса прочности хватит и на день сегодняшний, и на то, чтобы уверенно смотреть в будущее. И такого поворота событий западные страны не ожидали. «Первое, и это самое главное, - это высокая консолидация российского общества. Второе - это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, и это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, и для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. И третье, безусловно, - это возрастание возможностей нашей силовой составляющей: армии и органов безопасности», - говорит Владимир Путин. Вместе с объемами промышленного производства растет и прибыль российских предприятий. Вкладывать деньги в российскую экономику выгодно - инвесторов становится все больше. Приятной новостью для россиян глава государства назвал устойчивость банковской системы. «Прибыль предприятий составила плюс 24 процента. Я уже не говорю про банки, они заработают под 3 триллиона рублей, свыше трех триллионов. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут: ну, вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость - устойчивость российской финансовой банковской системы», - заявил президент. Рост объемов выпускаемой продукции требует больше рабочих рук. Уровень безработицы падает и сейчас уже составляет меньше трех процентов по стране. Это рекордный показатель для России, отмечает глава государства. «Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3 процента. Вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, - уже 2,9 процента. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», - сказал Путин. Россияне задавали президенту конкретные и злободневные вопросы. Жительницу Краснодара Ирину Акопову волновало резкое подорожание цен на яйца и куриное мясо. «Мы же не получаем миллионами пенсию. Наведите порядок, не к кому обратиться», - попросила женщина. Ирина Акопова посетовала, что прямая линия проходит один раз в год - надо проводить по три раза, чтобы люди могли обращаться к президенту. «Вы сказали “один раз в год”, но, поверьте, совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке», - сказал Путин. Рост на яйца составил 40 процентов, говорит президент и приносит свои извинения. «Я сам с удовольствием яичницу ем и в свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть. Но что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают дополнительные поставки, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Нужно было вовремя решить вопросы в рамках Евразэс. Решения приняты, по-моему, на днях, во всяком случае в декабре должны быть приняты, и ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь. Потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства», - ответил глава государства. Кроме того, яйца являются сырьем для изготовления вакцины против кори, отметил Владимир Путин. А заболеваемость этой болезнью в России выросла в этом году в 300 раз. Вопрос из Самарской области: в регионе уже больше 4 месяцев нет вакцины против кори, паротита и краснухи. Проблема характерна и для других регионов страны. «Здесь тоже такой технический сбой на самом деле, и он вызывает сожаление. С чем он связан? Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано. Там все решения приняты, я думаю, что в ближайшее время проблемы такой не будет», - говорит президент. Горячая тема - аборты. Вопрос их предполагаемого запрета в частных клиниках поднимают модераторы «Итогов года». Разве запреты есть - задался вопросом Путин. И заявил, что права и свободы женщин должны соблюдаться. «Почему говорят о какой-то вакханалии, запретах? Их же нет. Что касается всяких запретов, то, знаете, вспомнил сейчас в связи с этим о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И в этой области, о которой Вы сейчас упомянули и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, и другой позиции у церкви быть не может. Потому что церковь, она борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов - это понятно. Но в то же время - вот я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании, и мы должны это иметь в виду. Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины, после того как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. А вот решение проблемы прежде всего лежит, как мне кажется, как минимум в двух областях. Первое - это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок - это дар божий всех: и женщин, и мужчин. И это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Мы говорили о первичном звене здравоохранения. Но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации: надо приводить там все в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц и поликлиник. Над этой стороной дела надо думать. И третье - нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы», - сказал Путин. Реакция со стороны чиновников на местах порой происходит еще до окончания эфира. Так, власти Приморья отчитались: вакцина от кори уже в ближайшее время поступит в регион. Здравоохранение - обширная тема. Егор Перминов из городского округа Рефтинский Свердловской области рассказал президенту о нехватке медицинского оборудования и плохом состоянии единственной больницы. Мы связались с ним, и Егор провел для нас экскурсию. «У нас начинается весь основной страх вот тут, смотрите. Вот переход из одного отделения в другое, где ремонтом не пахло со времен 80-х годов», - показал он. Во время онлайн-встречи с Егором мы наткнулись и на главу городского округа Наталью Мельчакову. Она оперативно в проблемное место. «В плановом режиме с учетом утвержденного бюджета на 2024, 2025, 2026 год, исходя из поданных заявок на учреждение здравоохранения, если они будут рассмотрены и утверждены министерством, то конечно, в 2026 году закончим», - сказала она. Ответил Путин и на вопрос о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. По соображениям безопасности он перестал принимать и отправлять рейсы в 2022 году. «Здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров. Абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он далеко от зоны боевых действий, но такое поручение министерство обороны имеет - постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат - тогда будем действовать. Надо посмотреть, еще раз проанализировать», - сообщил глава государства. Тему авиации продолжил курсант летного училища Максим Салтыков из Москвы. Его интересует -на чем российские пилоты будут летать. «Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году: это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями - ПД. Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного - ПД-35, с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте», - рассказал Владимир Путин. Пенсионера из Новосибирска волновал вопрос повышения расценок на услуги ЖКХ. Он рассказал, что в его области тарифы должны вырасти сразу на несколько процентов. И увеличение размера пенсии этот рост не покроет. Путин согласился, что и тарифы, и доходы граждан должны повышаться своевременно. И заявил: оплата комиссии банку пенсионерами - это неправильно. «Решение только что принято: комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», - сказал президент. Прозвучал на «Итогах года» вопрос об уголовном деле журналистки Александры Баязитовой. Ее обвинили в вымогательстве и приговорили к 5 годам лишения свободы. Журналист издания Life уточнил, насколько справедливо ее деяние оценили правоохранители. «Я не знаю этой ситуации до деталей, но что там – охота на ведьм, что она такого сделала, чтобы на нее охотиться. Она что, какой-то крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такого она сделала, что на нее охотиться надо? Я уверен, никто на нее не охотится. Все юристы знают: dura lex, sed lex – суров закон, но [это] закон. Вы понимаете, когда Вы сейчас говорите такие вещи, а я же тоже слышу, вижу, когда за какое-то экономическое преступление [дают] 14 лет, 15 лет… Откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал, я знаю об этом, вообще как-то перебор очевидный. Но ведь и во многих странах экономические преступления, налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, там еще складывают эти сроки, люди получают запредельные какие-то сроки, по сто лет. Но почему это так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности. Этот конкретно случай (либо другие подобного рода) у меня, я Вам честно скажу, как у гражданина тоже вызывает вопросы, нужно ли за решетку прятать человека на 14 лет. Или сейчас мне говорят про бывшего министра – ему чуть ли не 19 с лишним [лет] за определенные нарушения. То, что он сделал, или то, что эта женщина сделала, – плохо. Надо ли там 19 с половиной или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять. Помните наш замечательный фильм, который мы все любим, «Белорусский вокзал»? Там Папанов играет бухгалтера крупного советского предприятия, и он все время находится в конфронтации с молодым директором – тот просит его какую-то там инструкцию нарушить. А герой Папанова ему отвечает: вот Вы такой молодой, энергичный, может быть, Вы и правы. Но если Вы правы, Вы такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду ее соблюдать. В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы и, значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно упереться в это и ничего не менять. Я с Вами согласен и попрошу законодателей, Государственную Думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать», - ответил Владимир Путин. Всего прямая линия длилась 4 часа и 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов. Остальные, которые поступали еще до и во время прямого эфира, будут обрабатываться. Ответы будут даны на все в течение года. Экспертное мнение и аналитика