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Песков: прямая линия Путина будет ближе к Новому году

По словам спикера Кремля, она будет совмещена с большой пресс-конференцией.
Глеб Владовский 2024-07-16 10:57:17
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет ближе к Новому году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, ожидается, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией.

«Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат», - отметил Песков.

Он также рассказал, что похожий формат проходил и в прошлом году.

Напомним, что 14 декабря 2023 года состоялась прямая линия с российским лидером. На протяжении четырех часов Путину задали в общей сложности 87 вопросов. 

#прямая линия #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Итоги года с Владимиром Путиным
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