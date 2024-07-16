Песков: прямая линия Путина будет ближе к Новому году

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет ближе к Новому году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, ожидается, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией.

«Это будет такое итоговое информационное мероприятие. Мы пока исходим из того, что это будет совмещенный формат», - отметил Песков.

Он также рассказал, что похожий формат проходил и в прошлом году.

Напомним, что 14 декабря 2023 года состоялась прямая линия с российским лидером. На протяжении четырех часов Путину задали в общей сложности 87 вопросов.