МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе

Члены ХАМАС использовали центр управления и контроля движения для планирования и «осуществления террористических атак» против ЦАХАЛ.
Ирина Егорова 2024-09-07 02:40:13
© Фото: Vasily KrestyaninovKeystone Press Agency, Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру командования ХАМАС, который располагался в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

Члены палестинского движения ХАМАС использовали центр управления и контроля движения для планирования и «осуществления террористических атак» против ЦАХАЛ.

«Под руководством разведки Армии обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-контрольного центра ХАМАСА», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram. 

Ранее в Израиле также заявляли о ликвидации командира батальона специального назначения ливанского движения, отмечая, что его устранение «снижает возможности «Хезболлы» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля».

Последняя попытка уладить палестино-израильский конфликт предпринималась 18 августа - тогда представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров. Они проходили в столице Катара Дохе.

#сектор Газа #ЦАХАЛ #атака #ХАМАС #удар #палестино-израильский конфликт #центр командования
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 