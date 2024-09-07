Армия Израиля атаковала центр командования ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по центру командования ХАМАС, который располагался в здании бывшей школы на севере сектора Газа.

Члены палестинского движения ХАМАС использовали центр управления и контроля движения для планирования и «осуществления террористических атак» против ЦАХАЛ.

«Под руководством разведки Армии обороны Израиля, ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, которые действовали внутри командно-контрольного центра ХАМАСА», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Ранее в Израиле также заявляли о ликвидации командира батальона специального назначения ливанского движения, отмечая, что его устранение «снижает возможности «Хезболлы» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля».

Последняя попытка уладить палестино-израильский конфликт предпринималась 18 августа - тогда представитель ХАМАС в Ливане заявил о безуспешности переговоров. Они проходили в столице Катара Дохе.