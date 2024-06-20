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Польские власти отменят ряд выплат беженцам с Украины с 1 июля

Власти Польши объяснили такое решение трудностями в обеспечении надежности системы.
Игнат Далакян 2024-06-20 17:23:17
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Польские власти с 1 июля отменят ряд выплат беженцам с Украины. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Новые правила предусматривают прекращение действия единовременного пособия в размере 300 злотых на основные расходы на проживание», - говорится в сообщении.

Кроме того, отменили и льготу на обеспечение жильем и питанием украинских граждан. На это ранее выделялось 40 злотых в сутки.

Такое решение власти Польши объяснили трудностями в обеспечении надежности системы. По программе все больше подавали заявки сами украинцы, что вызвало сомнения, не размещают ли они людей, которые являются членами их семей. По сведениям Министерства внутренних дел Польши за май, регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране.

Ранее опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. Против высказались 39% опрошенных, 10,3% затруднились ответить.

#в стране и мире #Польша #беженцы #выплаты #льгота #украинские беженцы
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