Польские власти отменят ряд выплат беженцам с Украины с 1 июля

Польские власти с 1 июля отменят ряд выплат беженцам с Украины. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Новые правила предусматривают прекращение действия единовременного пособия в размере 300 злотых на основные расходы на проживание», - говорится в сообщении.

Кроме того, отменили и льготу на обеспечение жильем и питанием украинских граждан. На это ранее выделялось 40 злотых в сутки.

Такое решение власти Польши объяснили трудностями в обеспечении надежности системы. По программе все больше подавали заявки сами украинцы, что вызвало сомнения, не размещают ли они людей, которые являются членами их семей. По сведениям Министерства внутренних дел Польши за май, регистрацию имеют чуть более 950 тысяч украинцев, проживающих в стране.

Ранее опрос среди населения Польши показал, что более половины жителей страны хотят выслать украинцев призывного возраста на родину. Против высказались 39% опрошенных, 10,3% затруднились ответить.