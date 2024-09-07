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В Тель-Авиве 500 тысяч человек вышли с требованием вернуть заложников

Часть демонстрантов призывает к отставке правительства Биньямина Нетаньяху.
Владимир Рубанов 2024-09-07 22:21:36
© Фото: Gonen Ben Itzhak, Х © Видео: Ran Harnevo, Х

Многолюдный антиправительственный митинг проходит в Тель-Авиве в субботу вечером. Его участники потребовали у властей Израиля немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа. Организаторы акции заявили, что на улицы вышло до 500 тысяч протестующих.

Крупнейший митинг проходит в Тель-Авиве, в районе комплекса правительственных зданий. Манифестации в поддержку сделки об освобождении заложников проводятся в десятках городов, а также на перекрестках крупных шоссе. 7 сентября исполнилось 11 месяцев со дня атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, когда сотни израильтян были взяты в плен.

На митинге выступил Андрей Козлов, которого освободили в июне вместе с тремя другими заложниками в ходе израильской операции. Он упомянул, в частности, другого заложника, Алекса Лобанова, который погиб в плену.

Позади Козлова на сцене висят плакаты с изображением 97 заложников, похищенных ХАМАС, которые, как считается, остаются в Газе. Протестующие обвиняют власти страны в том, что часть заложников погибла из-за давления и несговорчивости израильских военных. Часть демонстрантов призывает к отставке правительства Биньямина Нетаньяху.

Палестинские боевики освободили 105 мирных жителей во время недельного перемирия в конце ноября, напоминает Times of Israel. До этого были освобождены еще четверо. Восемь заложников удалось спасти живыми. Кроме того были найдены тела 37 пленных, в том числе троих по ошибке убитых военными при попытке сбежать от своих похитителей.

Тела шестерых заложников были обнаружены израильскими военными 20 августа.

 

 

#освобождение #Израиль #сектор Газа #Тель-Авив #палестина #ХАМАС #митинг #акции протеста #заложники
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