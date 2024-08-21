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ЦАХАЛ: ХАМАС держал тела шести заложников в тоннеле под Хан-Юнисом

В ЦАХАЛ 20 августа сообщили об обнаружении шести тел заложников, всех опознали, погибшие были гражданами Израиля.
Елизавета Кондрикова 2024-08-21 02:06:30
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua Globallookpress

Представители палестинского движения ХАМАС держали тела шести заложников в тоннеле в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ХАМАС удерживал тела этих шести заложников в тоннеле под городом Хан-Юнис, в районе, который ранее был частью гуманитарной зоны», - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Тела шестерых заложников были обнаружены израильскими военными накануне 20 августа, пишет RT. Они являются израильтянами, их тела ранее были опознаны.

В начале августа ЦАХАЛ уменьшил гумзону в Хан-Юнисе, исключив район Аль-Джалаа. Свое решение в армии объяснили тем, что ХАМАС использует эту территорию для террористической деятельности и ракетных обстрелов Израиля.

В результате июльского удара ЦАХАЛ по этому городу погибли по меньшей мере 90 палестинцев и еще 300 получили ранения.

#сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #заложники #хан-юнис
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