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Среди погибших заложников ХАМАС оказался один россиянин

ЦАХАЛ опубликовал имена шести заложников ХАМАС.
Мария Зайцева 2024-09-01 07:22:53
© Фото: Ayman Nobani, XinHua, Globallookpress

Армия обороны Израиля опубликовала список с шестью заложниками ХАМАС, чьи тела нашли в районе Рафаха в секторе Газа, среди них оказался россиянин. Об этом сообщает ЦАХАЛ в официальном телеграм-канале.

«Вчера вечером ЦАХАЛ и служба безопасности Израиля обнаружили и извлекли из подземного туннеля в районе Рафаха тела похищенных покойного Кармель Гата, покойного Адена Йерушалми, покойного Хирша Гольдберг-Полина, покойного Александра Лубанова, Альмога Саруси и покойного сержанта Ури Данино», - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедуру опознания провели Национальный центр судебной медицины, полиция и военный раввинат.

О телах шести заложников стало известно в конце августа. Тогда ЦАХАЛ сообщил о нахождении их тел в тоннеле под Хан-Юнисом, ранее находившимся на территории гуманитарной зоны.

В июле при ударе ЦАХАЛ по этому городу погибли не менее 90 человек, а также 300 пострадали.

#Израиль #ЦАХАЛ #ХАМАС #погибшие #россиянин #заложники
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