Парки, корты и метро: как изменилась Москва за последний год

За этот год в Москве прошло открытие нового корпуса Третьяковской галереи, фасад которого украсили картинным развесом. На строении висят 34 репродукции известных полотен. Постройку оценили не только посетители, но и тонкие ценители искусства.

«Просторно, прекрасные тематические выставки. Не только разрозненные экспонаты, а целиком. Сейчас, например, Васнецов с 19 века по 21 век. Так что, по моему, замечательно», - сказал заслуженный артист России Алексей Якубов в разговоре со «Звездой».

Обновился не только новый корпус, но и старый. Теперь оттуда можно пешком добраться до Пушкинского музея через мост. Как выяснилось, идея о его создании принадлежит лично мэру города Сергею Собянину.

Помимо культурного отдыха, во многом определяют досуг москвичей парки. Известно, что на сегодняшний день в столице их 886.

Ландшафтный дизайн стал основным в оформлении придомовых территорий столицы. Только за этот год в Москве ввели в использование более двух миллионов квадратных метров жилья.

Также в городе построили 23 здания школ, детских садов и 8 медицинских объектов. В программу модернизации амбулаторного звена уже включены 140 зданий. Часть из них примет пациентов уже в этом году.

В Москве не забывают про спорт: только за этот год открылось 10 спортивных объектов. Одной из крупнейших построек является Дворец тенниса. В нем находится 15 крытых кортов, площадки для занятий бадминтоном, стретчингом и другими видами спорта. Здание стало символом возрождения самого известного спортивного центра в России.

Владимир Путин совместно с Сергеем Собяниным сегодня дал старт движению на первом участке Троицкой линии метро. Всего длинна участка составляет 8,3 километра. Он включает в себя четыре станции, среди них «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Тютчевская». Помимо этого в Москве открыли первую очередь кинопарка Москино.