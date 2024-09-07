Путин дал старт движению на первом участке Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города запустили движение поездов по первому участку новой Троицкой линии столичного метрополитена.

Открывшийся участок длиной 8,3 километра. На сегодняшний день он включает в себя четыре станции - «Новаторскую», «Генерала Тюленева», «Университет Дружбы Народов» и «Тютчевскую». Предусмотрена также возможность пересадки на БКЛ.

После завершения прокладки Троицкая линия объединит 17 станций, 43 километра пути и станет одним из самых протяженных радиусов московского метро. С запуском первого участка более 800 тысяч москвичей получили метро в пешей доступности. Улучшено транспортное обслуживание нескольких районов.

Кроме того, с открытием первого участка значительно снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также сократятся пробки на ближайших к станциям дорогах. Стоит отметить, что по Троицкой линии будут курсировать современные поезда «Москва-2024». Они оборудованы всем необходимым для комфорта пассажиров.