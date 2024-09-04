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Кирби анонсировал «варианты действий» США против Мадуро

По словам Кирби, действия властей США станут ответом ордеру на арест оппозиционного политика Гонсалеса, который Каракас выдал после выборов президента в Венесуэле.
Карина Тазетдинова 2024-09-04 02:43:52
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Власти США совместно с партнерами рассматривают шаги возможных действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и чиновников страны из-за выдачи ордера на арест кандидата от опозиции на президентских выборах Эдмундо Гонсалеса. Об этом сообщил координатор в Совете национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«В координации с партнерами мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы продемонстрировать Мадуро и его представителям, что их действия в Венесуэле будут иметь последствия»‎, - заявил Кирби на брифинге.

Представитель Белого дома отметил, что на сегодняшний день ему нечего объявить о новых санкциях. Координатор добавил, что США уже скорректировали свою санкционную политику против Венесуэлы.

Ранее суд Венесуэлы выдал ордер на арест бывшего кандидата от оппозиции на президентских выборах Гонсалеса, подозреваемого в попытке присвоить полномочия избирательной комиссии. Помимо этого, власти США арестовали самолет Мадуро в Доминиканской Республике.

#сша #венесуэла #санкции #оппозиция #мадуро #Гонсалес
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