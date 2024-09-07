Starliner компании Boeing без экипажа на борту отстыковался от МКС

Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от МКС и возвращается на Землю. На борту экипажа нет. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ранее в NASA заявляли, что в случае ясной погоды Boeing Starliner автономно отстыкуется от МКС и приземлится в пустыне Нью-Мексико 7 сентября.

Starliner провел на МКС три месяца, хотя изначально планировалось, что астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс проведут на орбите неделю. Однако отправление корабля на Землю постоянно откладывалось из-за утечки гелия. Ожидается, что астронавты вернутся в феврале вместе с экипажем миссии Crew-9. В нее также войдет российский космонавт Александр Горбунов.