Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Российский лидер выступил с торжественной речью в столичном концертном зале «Зарядье».

«У каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, - особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая, Москва была и остается сердцем России. Это - город-герой и город-труженик», - сказал глава государства.

Президент назвал Москву «одним из лучших мегаполисов мира», а также отметил статус столицы, как крупного центра развития беспилотных технологий. Владимир Путин также обратил внимание на то, что тысячи москвичей бок о бок с жителями других российских регионов сражаются на передовой в зоне спецоперации.

Напомним, в эти выходные 7-8 сентября столица России празднует свой 877-ой день рождения. Более 30 городских площадок представят концертные программы для москвичей и гостей столицы.

В честь торжества также продлили работу московского метро - в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и на платформы МЦК можно будет до 02.00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.