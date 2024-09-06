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Собянин продлил работу московского транспорта в День города

Торжества по случаю 877-летия Москвы пройдут в разных районах столицы и охватят более 30 площадок.
Ян Брацкий 2024-09-06 08:55:25
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Работу московского транспорта продлят в День города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и на платформы МЦК можно будет до 02.00, написал он в своем Telegram-аккаунте.

Кроме того, к услугам москвичей и гостей столицы 18 ночных маршрутов наземного транспорта, которые будут работать в обычном режиме.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что в этом году День города обойдется без масштабных салютов и фейерверков.

На праздновании также не будет больших концертов или масштабных шоу, уточнил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

#Москва #в стране и мире #метро #День города #Собянин #МЦК
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