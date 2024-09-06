Собянин продлил работу московского транспорта в День города

Работу московского транспорта продлят в День города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и на платформы МЦК можно будет до 02.00, написал он в своем Telegram-аккаунте.

Кроме того, к услугам москвичей и гостей столицы 18 ночных маршрутов наземного транспорта, которые будут работать в обычном режиме.

Ранее в столичной мэрии сообщили, что в этом году День города обойдется без масштабных салютов и фейерверков.

На праздновании также не будет больших концертов или масштабных шоу, уточнил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.