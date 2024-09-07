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Путин назвал Москву центром развития беспилотных технологий

Российский лидер отметил ,что столица в короткие сроки кратно увеличила выпуск продукции для СВО.
Карина Тазетдинова 2024-09-07 13:20:11
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин отметил, что тысячи москвичей вместе со всей страной сражаются на линии фронта. Об этом он сказал во время поздравления жителей столицы с Днем города в Зарядье.

«Тысячи москвичей сражаются на передовой спецоперации вместе с жителями всех регионов России», - подчеркнул Путин в своей речи.

Президент России отметил, что Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

Российский лидер добавил, что полным ходом идет строительство передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники. Столица смогла в короткие сроки кратно увеличить производство продукции для нужд СВО, подчеркнул Путин.

#Москва #Россия #День города #столица #Владимир Путин #СВО
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