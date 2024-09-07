Путин назвал Москву центром развития беспилотных технологий

Президент России Владимир Путин отметил, что тысячи москвичей вместе со всей страной сражаются на линии фронта. Об этом он сказал во время поздравления жителей столицы с Днем города в Зарядье.

«Тысячи москвичей сражаются на передовой спецоперации вместе с жителями всех регионов России», - подчеркнул Путин в своей речи.

Президент России отметил, что Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

Российский лидер добавил, что полным ходом идет строительство передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники. Столица смогла в короткие сроки кратно увеличить производство продукции для нужд СВО, подчеркнул Путин.