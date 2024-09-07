Раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ в Киевской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм УПЦ в Киевской области, они заблокировали все входы в святыню и приступили к взлому замков. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«Руководят процессом захвата представители ПЦУ во главе с Василием Лило, который уже известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что против прихожан, которые встали на защиту храма, используют слезоточивый газ. Сторонники УПЦ, несмотря на противостояние со стороны раскольников, пытаются прорваться в храм и отстоять свою святыню.

На месте присутствуют сотрудники полиции, однако ситуация остается напряженной, пишет СПЖ.

В РПЦ считают, что украинские власти поставили задачу уничтожения УПЦ и памяти о единой церкви в народе. По словам представителя Московского патриархата, ПЦУ создана на деньги западных стран и с их политической поддержкой.

Напомним, накануне раскольники подожгли храм УПЦ в Житомирской области.