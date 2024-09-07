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Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Фаворитом Кремля был действующий глава США Джо Байден, но, поскольку он вышел из гонки, Путин призвал сторонников поддержать Камалу Харрис.
Ирина Егорова 2024-09-07 00:40:43
© Фото: Yolanda RuizKeystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис.

«Интересно», - написал он в X.

В четверг в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме президент России сказал, что фаворитом Кремля был действующий глава США Джо Байден. Но поскольку он вышел из гонки и призвал сторонников поддержать вице-президента Камалу Харрис, Кремль так и поступит. Также Путин указал на то, как Харрис «заразительно смеется», а это означает, что у нее все хорошо.

Оппонент Харрис Дональд Трамп также отреагировал на слова российского лидера. Он заявил, что не знает, как расценить его слова - оскорбил ли он его этим или оказал услугу. В то же время администрация действующего американского лидера Джо Байдена заявила, что Москве нужно «перестать говорить и вмешиваться в выборы» в США.

 

#сша #Выборы #Владимир Путин #илон маск #Камала Харрис #поддержка
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