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Трамп прокомментировал заявление Путина о «поддержке» Харрис

Экс-президент США заявил, что не понимает, оскорбил ли его этим президент России или оказал услугу.
Владимир Рубанов 2024-09-05 21:36:13
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, следовало ли ему позвонить и горячо поблагодарить Владимира Путина за его заявление о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис в президентской гонке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не понимаю, как это расценить. Не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии.

В то же время администрация действующего американского лидера Джо Байдена тоже прокомментировала высказывание российского лидера. В Белом доме заявили, что Москве нужно «перестать говорить и вмешиваться в выборы» в США.

В четверг в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме президент России сказал, что фаворитом Кремля был действующий глава США Джо Байден. Но поскольку он вышел из гонки и призвал сторонников поддержать вице-президента Камалу Харрис, Кремль так и поступит.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Путин #Камала Харрис #выборы-2024 #президентские выборы в сша
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