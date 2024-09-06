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Франция получит от ЕС на оружие Киеву 300 млн евро, конфискованных у РФ

Как говорится в коммюнике, средства будут направлены для оперативной закупки для Украины боеприпасов, артиллерии и ПВО.
Ирина Егорова 2024-09-06 23:33:24
© Фото: Artur WidakZUMAPRESS.com, Global Look Press

Около €300 млн евро (30 млрд рублей) из доходов от замороженных российских активов для поставок оружия киевскому режиму выделит для Франции Евросоюз. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Франции на официальном сайте.

«Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов», - пишет Life.

Деньги планируют использовать для наращивания военных возможностей Франции и поддержки киевского режима. Материалы в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны планируют поставить до конца 2024 года.

Первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России на военные нужды для Украины и восстановление инфраструктуры были переведены в конце июля. Ожидается, что за текущий год эта схема позволит получить до трех миллиардов рублей. 90% этой суммы планируется использовать для поддержки ВСУ. 

В Минфине России пообещали ответить зеркально на решение Запада использовать активы РФ. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в России тоже есть доходы от западных активов.

#Россия #оружие #Украина #евросоюз #Париж #военная помощь #активы
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