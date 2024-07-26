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ЕС выделил для Украины 1,5 млрд евро доходов от российских активов

Деньги пойдут на военные нужды и восстановление инфраструктуры.‎
Сергей Лебедев 2024-07-26 13:22:34
© Фото: Benoit DoppagneKeystone Press Agency, Global Look Press

В пятницу Европейский союз переведет первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России на военные нужды для Украины и восстановление инфраструктуры.‎ Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«‎Сегодня мы переводим на оборону и восстановление Украины 1,5 миллиарда евро в виде доходов от замороженных российских активов»‎, - написала она на своей странице в X.

Напомним, в мае страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Ожидается, что за текущий год эта схема позволит получить до трех миллиардов рублей. 90% этой суммы планируется использовать для поддержки ВСУ.

Ранее директор Департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев допустил, что Россия может навсегда потерять свои активы, которые заморожены в странах коллективного Запада. Их возможную конфискацию эксперт назвал стратегической ошибкой США и Европы.

#ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #активы #заморозка
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