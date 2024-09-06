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На Украине предложили комплектовать офицерский состав ВСУ иностранцами

Кроме того, чиновники хотят допустить иностранных граждан до службы в разведке.
Владимир Рубанов 2024-09-06 18:43:27
© Фото: Aleksandr Gusev Keystone Press Agency, Global Look Press

Правительство Украины предложило дать возможность иностранным гражданам получать офицерские звания ВСУ и служить в военной разведке. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он сообщил, что украинские чиновники предложили внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Туда предполагается добавить положения о возможности комплектования должностей офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Кроме того, изменения могут быть внесены в закон «О разведке», чтобы и там прописать разрешение принимать в разведывательный орган Министерства обороны Украины иностранцев и лиц без гражданства до окончания в государстве особого периода.

Ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила законопроект, который дает возможность воюющим в рядах ВСУ иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.

В России неоднократно отмечали, что на стороне ВСУ воюют граждане иностранных государств. Об этом также сообщали и пленные военнослужащие ВСУ, и сами наемники.

#в стране и мире #разведка #Украина #ВСУ #военная служба #Наемники #Иностранцы #комплектование
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