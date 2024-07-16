Пленный заявил, что в ВСУ к иностранцам относятся лучше, чем к своим

Роман Бессонов ряды ВСУ пополнил только в марте текущего года. Первую повестку из военкомата украинец проигнорировал, а вот от патруля ТЦК скрыться не смог.

Военнопленный рассказал, как командование отправило его и сослуживцев на верную смерть. Бессонов отметил, что к иностранцам, воюющим в рядах ВСУ, относятся лучше, чем к своим. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

По версии командиров, небольшая группа военнослужащих должна была пару дней удерживать позиции в подвале одного из зданий. Держаться украинцы должны были до прихода иностранных наемников. То, что это было обманом, ВСУшники поняли в первом же бою. Бессонов быстро просчитал свои минимальные шансы выжить в этой «бесполезной мясорубке» и сдался в плен российским солдатам.

«Получается, мы им не нужны. Получается, иностранцы лучше, чем свои. Пусть сам пойдет Зеленский туда, где хлопцы гибнут?» - сказал он.

Роман отметил достойное отношение к украинцам в российском плену. Пленных кормят, не пытают и не издеваются, вопреки распространенным на Украине слухам.

«Нам говорили, что русские в плену бьют, ломают руки и ноги. Током еще пытают. Обливают холодной водой из шланга. Все это оказалось ложью», - добавил пленный.

Тем, кто еще колеблется, Бессонов посоветовал сдаться и спасти свою жизнь. Пленный призвал Владимира Зеленского самого отправиться в зону боевых действий, а не бросать на гибель людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.